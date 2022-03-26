Besni'de bakır kablo hırsızları yakalandı - Haberler

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Besni'de bakır kablo hırsızları yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Besni'de bakır kablo hırsızları yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bakır kablo çaldığı iddia edilen şahıs yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde bakır kablo çaldığı iddia edilen şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerinin şüphelenerek durdurdukları araçta yaptıkları kontrolde içerisinde 20 kilo bakır kablo ele geçirdi. Şüpheli M.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Konu ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Adıyaman, Hisarcık, 3. Sayfa, Haberler

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