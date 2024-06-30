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Besni'de Anız ve Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen anız ve bahçe yangını kontrol altına alındı. Yangın sonucunda çok sayıda meyve ağacı zarar gördü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen anız ve bahçe yangını korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Yukarı Sarhan Mahallesi'nde anız yangını meydana geldi. Orman İşletme Şefliği yakınlarında çıkan yangını fark eden görevliler alevlere müdahale etti. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede civardaki bir bahçeye sıçradı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda çok sayıda meyve ağacı zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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