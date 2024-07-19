Üye Girişi
Haberler

Beslediği sokak köpeği küçük çocuğa saldırdı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da sokak köpeği, kendisini beslemek için yanına gelen çocuğa saldırıp elini ısırdı. Elini güçlükle köpeğin ağzından kurtaran çocuk acı içerisinde kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Beslediği sokak köpeği küçük çocuğa saldırdı... O anlar kamerada

Çocuğun köpeği beslediği ve köpeğin saldırma anları güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da sokak köpeği, kendisini beslemek için yanına gelen çocuğa saldırıp elini ısırdı. Elini güçlükle köpeğin ağzından kurtaran çocuk acı içerisinde kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan ve Antalya'nın Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde 15 Temmuz'da yaşandığı belirtilen görüntülerde, ismi henüz öğrenilemeyen 12-13 yaşlarındaki bir çocuğun, sokak köpeğinin yanına gelerek ona bir poşet dolusu mama verdiği görüldü. Elini uzattığı köpek bir anda saldırarak çocuğun elini ısırdı. Köpeğin ağzından elini güçlükle kurtaran çocuk, o sırada olay yerinden geçen başka bir vatandaşın yanına doğru acı içerisinde kaçtı.

O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çocuğun köpeğe mama verdiği, bir süre sonra yine köpeğe yemesi için işaret ettiği, daha sonra ise oturur vaziyette bulunan köpeğin el uzatılmasıyla birlikte saldırdığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sokak Köpeği Antalya Çocuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Yazılım krizinin ardından CrowdStrike ve Microsoft'un hisseleri düşüşe geçti

Yazılım krizinin ardından CrowdStrike ve Microsoft'un hisseleri düşüşe geçti

 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

Bakmadan Geçme

Türkiye İspanya U19 maçı CANLI izle! (HD) 19 Temmuz Türkiye İspanya maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Kerem Aktürkoğlu gidiyor mu? Galatasaray'dan ayrılacak mı, nereye gidecek? Bu akşam kimin maçı var? Bugün TV'de kimin maçı var, ne maçı? 19 Temmuz bugünkü günün maçları 19-20 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 19-20 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Kağıthane, Avcılar, Esenler 19-20 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bayraklı, Bergama, Çiğli 19-20 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Nizip, Nurdağı 19-20 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? İmamoğlu, Karataş, Karaisalı 19-20 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Ilgın, Kulu, Karapınar 19-20 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Karacabey, Nilüfer, Gemlik 19-20 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Kaş, Korkutelli, Gazipaşa 19-20 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sincan, Ayaş, Çankaya 19-20 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 2024 KYK BURS BAŞVURU TARİHİ l KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 20 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 20 Temmuz burç yorumları nedir?
Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title