Beşinci kattan düşen şahıs hayatını kaybetti Aydın'ın İncirliova ilçesinde beşinci kattaki evinin balkonundan düşen şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aydın'ın İncirliova ilçesinde beşinci kattaki evinin balkonundan düşen şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki apartmanın beşinci katından düşen Sefa Ok (34) ağır şekilde yaralandı. Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Sefa Ok'a olay yerinde müdahale ettikten sonra ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ok, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İncirliova Aydın 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Beşinci kattan düşen şahıs hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.