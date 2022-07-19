Beşinci kattan düşen 9 aylık bebek ağır yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bir binanın beşinci katındaki balkonundan düşen 9 aylık bebek, ağır yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bir binanın beşinci katındaki balkonundan düşen 9 aylık bebek, ağır yaralandı. Olay Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Yabancı uyruklu Muhammed ve Tamador Nebhan çiftinin 9 aylık Cudi ismindeki bebeği, balkona çıktı. Oyun oynarken balkondaki tabure üzerine çıkan bebek, balkon koruma duvarına tırmanarak yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan bebek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Beşinci kattan düşen 9 aylık bebek ağır yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.