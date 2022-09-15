Beşiktaş'tan 'taklit" site üzerinden kripto para vurgununa suç duyurusu Savcılığa yapılan suç duyurusunun ardından, kulübün internet sitesini taklit ederek kripto para cüzdanı veren 2 dolandırıcı yakalandı Beşiktaş Jimnastik Kulübüne ait internet sitesinin kısaltılmışını taklit ederek kripto...

Beşiktaş'tan 'taklit" site üzerinden kripto para vurgununa suç duyurusu

Savcılığa yapılan suç duyurusunun ardından, kulübün internet sitesini taklit ederek kripto para cüzdanı veren 2 dolandırıcı yakalandı

İSTANBUL - Beşiktaş Jimnastik Kulübüne ait internet sitesinin kısaltılmışını taklit ederek kripto para cüzdanı üreten 2 dolandırıcı, Siber Polisi tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kripto cüzdanlarının taklidi her geçen gün artarken, bu kez mağdur bir spor kulübü oldu.

Beşiktaş Kulübü, araştırmaları sonucu internet sitesi üzerinden kulübe ait izlenimi verilerek kripto para cüzdanı veren kötü amaçlı bir site tespit etti. Kulüp yönetimi, konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak suç duyurusunda bulundu.

Savcılık hemen soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "www.bjk-coin.com" URL adresli internet sitesi hakkında geniş çaplı inceleme yaptı. Araştırmada sitenin, kısaltması kullanılan spor kulübünün bilgisi ve izni dışında kurulduğu, web sitesi üzerinden kripto para cüzdanı verilerek buraya yatırım yapılmasının istendiği ve bu şekilde insanların dolandırılmaya çalışıldığı anlaşıldı. Kulübe ait internet sitesi izlenimi verilerek dolandırıcılık yapana site ve kurucuları ile ilgili güvenlik birimlerince yapılan inceleme sonunda web sitesinin E.A. ve K.G. adlı kişiler tarafından oluşturulduğu tespit edildi. Sitenin kurucusu oldukları belirlenen 2 zanlının yakalanmasına yönelik önceki gün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda E.A. ve K.G. yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, incelenmek üzere 2 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 1 SIM kart, 1 flash bellek, 2 harici diske el konulurken, baskında 1 ruhsatsız silah ve bu silaha ait 29 fişek ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde ifadeye alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.