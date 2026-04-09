İstanbul'da polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 14'e yükseldi

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Yapı Kredi Plaza önünde gerçekleşen terör saldırısına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 14'e çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2 terörist hastanede tedavi altına alındı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Yapı Kredi Plaza önünde polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beşiktaş'taki Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza çevresindeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Söz konusu soruşturma çerçevesinde İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nde sorguya alınan şüphelilerin çözülmesi ile birlikte gözaltı sayısı genişliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni bilgi ve belge doğrultusunda bugün öğleden sonra Kocaeli'de bir şüpheliyi daha gözaltına aldı. Bu kapsamda hastanede tedavileri devam eden teröristler, Onur Çelik ve Enes Çelik ile gözaltına alınanların sayısı 14'e yükselmiş oldu.

Şüphelilerden 12'sinin İstanbul TEM Şubedeki ifade işlemleri sürerken, eyleme doğrudan katılan ve güvenlik güçlerince yaralı olarak ele geçirilen 2 teröristin tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
