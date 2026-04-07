Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu yakınındaki çatışmada 1 şüpheli ölü, 2 şüpheli ise yaralı olarak ele geçirildi.

İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu yakınında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Olaya polis ekipleri müdahale etti. 2 polis yaralanırken, yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. 3 şüpheliden 1'inin ölü, 2'sinin ise yaralı olarak etkisiz hale getirildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı