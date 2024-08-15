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Beşiktaş'ta Yayaya Çarpan Sürücü Hakkında Ek Gözaltı Kararı Verildi

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Beşiktaş'ta meydana gelen kazada yayaya çarparak kaçan ve serbest bırakılan sürücü hakkında savcılığın itirazı sonrası ek gözaltı kararı verildi. Sürücünün suç dosyasının kabarık olduğu belirlendi.

Beşiktaş'ta önceki gün ara sokakta süratle seyrettiği sırada, yayaya çarparak kaçan ve Çerkezköy'de yakalanarak ifadesinin ardından serbest bırakılan sürücü hakkında, savcılığın karara itirazı sonrası ek gözaltı kararı verildi.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana gelen kazada Furkan D. yönetimindeki Range Rover marka 34 DOK 427 plakalı lüks araç, iddiaya göre aracıyla yokuş aşağı süratle indiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki üç araca çarptıktan sonra takla atıp yolda yürüyen Dila Kıraslı'ya çarpmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edilmiş, yaralanan kadın Taksim İlk Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Kıraslı, daha sonra Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesine nakledilmişti. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansımış; Range Rover marka aracın süratle yokuşta seyrettiği ve araçlara çarptığı, ardından takla atan aracın yolda yürüyen Dila Kıraslı'ya çarptığı görülmüştü.

Savcılık itiraz etti, yeniden gözaltı kararı verdi

Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü Furkan D., polis ekipleri tarafından Tekirdağ Çerkezköy'de yakalanmıştı. Gözaltına alınan Furkan D., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Savcılık daha sonra karara itiraz ederek, Furkan D.'nin yeniden gözaltına alınması kararını verdi. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Furkan D., Çerkezköy Adliyesine sevk edildi. Beşiktaş Cumhuriyet Savcılığına SEGBİS üzerinden bağlanan Furkan D. sorgusunun ardından ek gözaltı kararı verilerek Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Suç dosyası kabarık çıktı

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve savcılığın itirazı sonrası yeniden gözaltına alınan Furkan D.'nin suç dosyasının kabarık olduğu ve emniyette 31 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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