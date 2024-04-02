Beşiktaş'ta Yangın Faciasıyla İlgili Gözaltı Sayısı 8'e Yükseldi

Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise 6 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilmişti. Şüphelilerin, işletmenin kasten yaralamadan suç kaydı olan işletmenin mesul müdürü İ.Ş. (65), işyeri ortağı M.M.C. (44), kasten yaralamadan suç kaydı olan iş yeri ortağı Ş.Ş. (50), cinsel tacizden suç kaydı olan muhasebeci S.A. (39), kasten yaralamadan suç kaydı olan işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47) isimli 6 şahıs olduğu öğrenilmişti.

Alınan bilgiye göre olayla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı böylece 8'e yükselirken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL