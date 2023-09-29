Beşiktaş'ta turistleri dolandıran şüpheliler yakalandı

Beşiktaş'taki bir gece kulübünde turistlerden dolandırıcılık ve tehdit yoluyla yüklü miktarda ödeme aldıkları tespit edilen 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşletme sahibinin de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'taki bir gece kulübünde turistlerden dolandırıcılık ve tehdit yoluyla yüklü miktarda ödeme aldıkları tespit edilen 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşletme sahibinin de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Beşiktaş Yıldız Mahallesi'nde bulunan 'Oasis Clup' isimli iş yerine gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldı.

Turistleri yabancı uyruklu kadınlar aracılığıyla kandırdıkları ortaya çıktı

Şüpheli şahısların Beyoğlu, Fatih, Şişli ve Beşiktaş'ta tanıştıkları turistleri işletmeye davet ettikleri, müşteri gibi görünen yabancı uyruklu kadınları turistlerin bulunduğu masalara yönlendirdikleri tespit edildi. Turistlerin istememesine rağmen sürekli alkol servisi yapıldığı ardından 100 bin ve 200 bin lira tutarında ödemeleri, dolandırıcılık veya tehdit yoluyla aldıkları aktarıldı. İşletme yetkilileri ve çalışanlarının örgüt halinde suçları işledikleri öğrenildi.

Tüm adli işlemlere rağmen dolandırmaya devam ettiler

Mağdur turistlerin şikayetlerinin ardından 'güveni kötüye kullanma' ile 'basit dolandırıcılık' suçlarından haklarında işlem yapılan şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından serbest kaldıkları ortaya çıktı. Öte yandan, devam eden soruşturma çerçevesinde şüphelilere birçok dosyadan takipsizlik kararı verildi, tüm adli ve idari işlemlere rağmen dolandırıcılığa devam ettikleri öğrenildi.

21 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, şüphelilerin takipsizlik kararları kaldırılarak birleştirildi ve 2021 ile 2023 yılları arasında gerçekleşen 80 farklı olay incelemeye alındı. Yapılan çalışmalarda işletmede çalışan yabancı uyruklu kadınlar ve işletmenin sahibi ile müdürünün telefonlarının dinlemesinin sonucunda belirtilen suçları işledikleri tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde, sabah 06.00'da 4 farklı ilde yapılan operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL