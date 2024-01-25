Beşiktaş'ta trafikte kural ihlali yapan minibüslere denetim

Beşiktaş'ta trafikte kural ihlali yapan minibüslere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde kural ihlali yapmaktan ceza kesilen sürücü, polis ekiplerine kendisini uyardıkları için teşekkür etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde minibüslere yolcu olarak binen sivil trafik ekipleri kural ihlali yapan minibüs sürücülerini tespit ederek, sürücüler uygulama noktasında durduruldu. Denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, ayakta yolcu almak, kırmızı ışık ihlali, gereksiz aksesuar ve film camı takmak, kemer takmamak, indi-bindi kurallarına uymamak, kayıtlı şoför çalıştırmamak, güzergah dışına çıkmak konusunda kural ihlali yapıp yapmadıkları kontrol edildi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere 33 bin 986 lira para cezası kesildi.

Trafik işaret ve levhalarına uymamaktan 690 lira para cezası kesilen sürücü Bayram Avcı, "Diyecek bir şey yok. Hata yaptık, ceza yedik. Teşekkür ederiz uyardıkları için" dedi.

Denetimde 2 bin 736 lira para cezası yiyen minibüs şoförü Atilla Adıgüzelli ise, "Telefonla görüştüm. Fazla yolcu yoktu. 2 kişi, bir de bebekli araba vardı. Onlar indi, arkadaş bindi. Gereken neyse yazılıyor. Yapacak bir şey var mı" şeklinde konuştu.

Öte yandan il genelinde yapılan denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL