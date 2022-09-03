Beşiktaş'ta suya atlarken kafasını taşa çarpan adamı bekçiler kurtardı 3. Sayfa Haberleri Beşiktaş sahilinde bir şahıs suya atlayıp kafasını kayalıklara çarptı. Beşiktaş sahilinde bir şahıs suya atlayıp kafasını kayalıklara çarptı. Ağır yaralanan şahsı bekçiler denize atlayarak kurtardı. Edinilen bilgiye göre, sahilde suya atlayan bir şahıs kafasını kayalıklara çarptı. Durumu fark eden bekçiler suya atlayıp başından yaralanan adamı denizden çıkardı. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Beşiktaş 3. Sayfa Haberler

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