Beşiktaş'ta suçüstü yakalanan değnekçi kamerada

İSTANBUL - Beşiktaş'ta araçlarını cadde üzerine park etmek isteyen sürücülerden otopark ücreti alarak değnekçilik yapan 1 kişi sivil ekip aracındaki polisten de ücret isteyince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, değnekçilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde ekipler tarafından Beşiktaş ilçesi Kuruçeşme Caddesi üzerinde araçlarını park etmek isteyen sürücülerden E.K. isimli şahsın ücret talep ettiği belirlendi. Sivil ekip aracındaki polisten de ücret talep eden E.K. suçüstü yapılarak yakalanmasının ardından 'Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs' etmek suçundan adli işlemler için Arnavutköy Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.