Beşiktaş'ta Sokak Arasında Yaşanan Şiddetli Tartışma

Beşiktaş'ta bir çift arasında çıkan sözlü tartışma şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Erkek şahıs, kız arkadaşının boğazını sıktı ve kendine vurmaya başladı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Beşiktaş'ta bir çift sokak arasında sözlü tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmanın şiddetlenmesiyle erkek şahıs, kız arkadaşının önce boğazını sıktı ardından sinirine hakim olamayarak kendine vurmaya başladı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Beşiktaş Abbasağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir erkek ve kız sokak arasında sözlü tartışmaya girdi. Tartışma uzamasıyla şiddetlenen sözlü atışma, bir anda kavgaya dönüştü. Erkek şahıs, sinirine hakim olamayarak bir anda arkadaşının boğazına yapıştı. Sinirini bir türlü atamayan şahıs sonrasında ise kendisine vurmaya başladı. Bir süre daha süren tartışmanın kısa süre sonra son bulmasıyla çift gözden kayboldu. O ilginç anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL