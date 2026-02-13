Haberler

Beşiktaş'ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü

Güncelleme:
Beşiktaş'ta iki kişi arasında park yeri yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, üç şüpheli gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta iki şahıs arasında park yeri meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 11.05 sıralarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, F.T. (70) isimli şahıs ile E.Ş. (67) isimli şahıs arasında araç park etme yeri yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada E.Ş. yanındaki silahla F.T'ye ateş etti. F.T. ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan F.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine inceleme yapan polis ekipleri, silahla vurulan adamın yakınlarının E.Ş'yi darbettiğini tespit etti. İncelemenin ardından polis, E.Ş. ve kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Konu ile ilgili yakalanan iki şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla adli makamlarca serbest bırakıldı. Darp sonucu yaralanan cinayet şüphelisi E.Ş'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. - İSTANBUL

