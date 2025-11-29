Haberler

Beşiktaş'ta Otomobilden Kokain Çıktı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir otomobilin torpidosundaki elektrikle açılan düzeneğinden kokain çıktı. Sürücü M.E. gözaltına alınarak uyuşturucu ticareti iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir otomobilin torpidosundaki elektrikle açılan düzenekten kokain çıkarken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı "Yunus" timleri, Levazım Mahallesi Vadi Caddesi'nde, 24 Kasım Pazartesi günü narkotik ve asayiş uygulaması yaptı. Denetimler sırasında kuşku üzerine durdurulan otomobilin sürücüsü araçtan indirilerek, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı. Bu sırada aracı detaylı arayan polisler, otomobilde ucu açık kabloların birleşimiyle açılan özel bir düzenek olduğunu belirledi. Otomobilin ön tarafındaki alt kısımda kabloların birbirine temas ettiğinde harekete geçen mekanizmanın torpidonun arka kısmındaki gizli bölmenin açıldığı tespit edildi. Düzenekte bir miktar 'taş kokain' diye tabir edilen uyuşturucu madde, 6 bin lira para ve 2 cep telefonu ile sim kartlar bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli M.E., uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla emniyete götürüldü. Zanlı, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 25 Kasım tarihinde adliyeye sevk edildi, adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan otomobilin gizli düzeneğinde uyuşturucu bulunması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
