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Beşiktaş'ta Otomobil Takla Attı

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Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, park halindeki araçlara çarparak takla attı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki iki araca çarparak takla attı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Beşiktaş Muradiye Mahallesi Kalıpçı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yokuş yukarı seyir halinde olan 34 EDY 07 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki iki araca çarparak takla attı. Takla atan araçtaki sürücü ve beraberindeki iki kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, sürücü ve beraberindeki iki kişiye tedbir amacıyla müdahalede bulundu. Kazada takla atan araç kullanılamaz hale gelirken park halindeki iki araçta da hasar meydana geldi.

Kaza anı kamerada

Görüntülerde, yokuş yukarı çıkan otomobilin kontrolü kaybederek iki yayanın arasından geçip park halindeki otomobillere çarparak takla attığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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