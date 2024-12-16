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Beşiktaş'ta Otobüs Kazasında Kadın Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı

Beşiktaş'ta Otobüs Kazasında Kadın Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı
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Beşiktaş'ta durağa yürüyen kadına çarpan İETT otobüsünün sürücüsü, 'taksirle öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Kazada hayatını kaybeden Lütfiye Koyunoğlu'nun durumu yürekleri burktu.

Beşiktaş'ta minibüsten inip durağa yürüyen kadına çarpan İETT otobüsünün şoförü, "taksirle öldürme" suçundan tutuklandı.

Kaza, dün Beşiktaş 4. Levent mevkii Konaklar Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüsten inerek durağa yönelen Lütfiye Koyunoğlu'na, 500T Tuzla-Cevizlibağ hattında çalışan Kemal B. (61) idaresindeki İETT otobüsü çarptı. Otobüsün ezdiği kadın feci şekilde hayatını kaybederken, gözaltına alınan otobüs şoförü Kemal B. "taksirle öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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