Beşiktaş'ta müşterilere tiner atan şahıs yakalandı

Beşiktaş'ta bir restoranda müşterileri rahatsız eden bir şahıs, kovulunca tiner atarak kaçmaya çalıştı. Olay güvenlik kameralarına yansırken, şahıs polis tarafından yakalandı.

İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Kovulunca müşterilerin üstüne tiner attı

Beşiktaş'ta bir şahıs yemek yiyen müşterileri para isteyerek rahatsız etti

İşyeri çalışanlarının iterek düşürdüğü şahıs uzaklaştırılırken tiner attı

Kaçmaya çalışan şahıs yakalanıp polise teslim edildi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta bir şahıs yemek yiyen müşterileri para isteyerek rahatsız etti. Restoran çalışanlarının iterek yere düşürdüğü şahıs, uzaklaştırıldığı esnada müşterilere tiner attı. Kaçmaya çalışan şüpheli yakalanıp polise teslim edildi. Akıl almaz olay kameralara anbean yansırken, olayda yaralanan olmadı.

Olay, dün saat 03.30 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde müşterilerin bir restoranda yemek yediği esnada bir şahıs, yanlarına gelerek para talep etti. Müşterilerin reddetmesi üzerine şahıs ısrar etmeye başladı. Bunu gören çalışanlar, şahsı müşterileri rahatsız etmemesi yönünde uyardı. Uyarıları dikkate almayan şahısla çalışanlar arasında tartışma çıktı.

Kovulunca müşterilerin üstüne tiner attı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıs, cebinden çıkarttığı tineri müşterilerin ve çalışanların üzerine attı. Olayın ardından müşteriler panik yaşarken, çalışanlar ise kaçan şahsı bir süre kovaladıktan sonra yakaladı. Olayda yaralanan olmazken, yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından yakalanan şahıs, polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Mehmet A. isimli şahsa adli işlem yapıldığı öğrenildi.