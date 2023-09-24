Beşiktaş'ta motosiklet yangını

BEŞİKTAŞ'ta seyir halindeki motosiklet alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen motosiklet, kullanılamaz hale geldi.

Beşiktaş Kadırgalar Caddesi üzerinden Taksim istikametine seyir halindeki motosiklette, saat 23.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan motosiklete kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen motosiklet kullanılamaz hale geldi. Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.