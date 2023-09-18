Beşiktaş'ta Midyecide Çalışanlara Tinerle Saldıran Şüpheli Gözaltına Alındı

Beşiktaş'ta bir midyeciye gece saatlerinde gelen M.Ç., müşterileri rahatsız etti. İş yeri çalışanları müdahale ederek şüpheliyi uzaklaştırdı. Ancak şüpheli, tekrar iş yerine girmek isteyince elindeki şişeden tiner dökerek çalışanları saldırdı. Polis ekipleri haber üzerine olay yerine gelerek şüpheliyi gözaltına aldı.