Beşiktaş'ta Midyecide Çalışanlara Tinerle Saldıran Şüpheli Gözaltına Alındı
Beşiktaş'ta bir midyeciye gece saatlerinde gelen M.Ç., müşterileri rahatsız etti. İş yeri çalışanları müdahale ederek şüpheliyi uzaklaştırdı. Ancak şüpheli, tekrar iş yerine girmek isteyince elindeki şişeden tiner dökerek çalışanları saldırdı. Polis ekipleri haber üzerine olay yerine gelerek şüpheliyi gözaltına aldı.
Beşiktaş'ta, midyecideki çalışanlara tinerle saldıran şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi'ndeki midyeciye gece saatlerinde gelen M.Ç. buradaki müşterileri rahatsız etti.
Bunun üzerine iş yeri çalışanları, şüpheliye müdahale ederek bölgeden uzaklaştırdı.
İş yerine yeniden girmek isteyen M.Ç, kendisine müdahale eden E.E. ile M.B'nin üzerine elindeki şişeden tiner döktü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine götürülen M.Ç. hakkında adli işlem yapıldı.