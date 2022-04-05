Beşiktaş'ta lise öğrencisi viyadükten atladı - Haberler

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Beşiktaş'ta lise öğrencisi viyadükten atladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Beşiktaş'ta lise öğrencisi viyadükten atladı

Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yolu Ortaköy Viyadüğü'nden atlayan lise öğrencisi olay yerinde hayatını kaybetti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yolu Ortaköy Viyadüğü'nden atlayan lise öğrencisi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.30'da Beşiktaş Mecidiye Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşı ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yolu Ortaköy Viyadüğü'ne gelen lise öğrencisi, henüz bilinmeyen bir nedenle viyadükten atlayarak intihar etti. Gencin viyadükten aşağı atladığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi. Lise öğrencisinin cansız bedeni cenaze aracı otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Liseli gencin intihar sebebi araştırılıyor. - İSTANBUL

Beşiktaş'ta lise öğrencisi viyadükten atladı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Beşiktaş, İntihar, Lise, 3. Sayfa, Haberler

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