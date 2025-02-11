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Beşiktaş'ta Kuyumcudan 9 Milyon Liralık Soygun

Beşiktaş'ta Kuyumcudan 9 Milyon Liralık Soygun
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Beşiktaş Bebek'te gerçekleşen soygunda, 3 hırsız kuyumcudan 9 milyon liralık ziynet eşyası ve altın çaldı. Hırsızlar, güvenlik kamerasına yansırken, polis tarafından yakalandı.

Beşiktaş Bebek'te girdikleri kuyumcudan 9 milyon liralık ziynet eşyası ve altını çalan 3 hırsız önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı.

Olay 16 Ocak'ta Beşiktaş Bebek Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda saat 04.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kuyumcuya giren hırsızlar, 250 bin dolar değerindeki ziynet eşyası ve altını aldı. Soygun yapan hırsızlar daha sonra geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Sabah işyerine gelen kuyumcu sahibi soyulduğunu görünce polisi gidip şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi ve şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen S.D., M.E.C. ve N.K. isimli şüpheliler Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Bakırköy'de yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Şüpheliler Gayrettepe'deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. S.D. ve M.E.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, N.K serbest bırakıldı. Öte yandan soygun anı kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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