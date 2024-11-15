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Beşiktaş'ta Konsolosluk Önünde Silahlı Protesto

Beşiktaş'ta Konsolosluk Önünde Silahlı Protesto
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Beşiktaş'ta bir kişi, İsrail Konsolosluğu önünde pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Özel harekat polisinin müdahalesiyle teslim olan eylemci gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu önünde kimliği belirlenemeyen bir kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Uzun süre direnen eylemci, özel harekat polislerinin uyarı ateşi sonrası teslim oldu. Gözaltına alınan eylemci, Beşiktaş Güvenlik Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olay, saat 00.20 sıralarında Beşiktaş Levent Mahallesi Talatpaşa Caddesi İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu binanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen ismi belirlenemeyen bir kişi, konsolosluk binasının önünde pompalı tüfekle havaya 5-6 el ateş açarak silahlı eylem yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Direnen şahsa özel harekat polisi operasyon düzenledi

Polis ekiplerine uzun süre direnen şahıs, teslim olmayınca özel harekat polisleri, eylemciyi yakalamak için operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin havaya ateş etmesiyle şahıs, silahını bırakarak polislere teslim oldu.

Polislere teslim olan eylemci gözaltına alınarak Beşiktaş Güvenlik Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri, olay sonrası çevrede incelemelerde bulundu. Yaşanan olayda ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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