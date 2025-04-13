Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

Türkiye'yi sarsan iddiaya Cumhurbaşkanlığından jet yalanlama
Rusya, Sumi'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var

Ülke yangın yeri! Cesetler sokakları kapladı, görüntüler korkunç
Van'da bir saat içinde 4 deprem meydana geldi

Bir ilimiz beşik gibi! 1 saat içinde 4 deprem meydana geldi
İmamoğlu'ndan arkadaşlarının başka cezaevlerine nakledilmesine tepki

İmamoğlu'nu küplere bindiren karar: Ağzınızı açıp bir söz söyleyin

Beşiktaş'ta Kafede Yangın Paniği

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta iskelede bulunan bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, mutfak bölümünde belirlenemeyen bir nedenle başlayarak çevrede panik yarattı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Beşiktaş'ta iskelede bulunan kafede yangın paniği

İSTANBUL - Beşiktaş'ta bir kafenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Beşiktaş iskelesinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iskelede bulunan bir kafenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın da dumanlar bacadan yükseldi. Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle çevredeki vatandaşlarda panik oluştu.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın tamamen söndürüldü.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HACER İNCİ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.