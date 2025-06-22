Beşiktaş'ta İntihar Girişimi: Kadın Kurtarıldı

Beşiktaş'ta İntihar Girişimi: Kadın Kurtarıldı
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Beşiktaş'ta 4'üncü katta oturan bir kadın, pencereden atlama girişiminde bulundu. Komşularının zamanında müdahalesiyle kadın son anda kurtarıldı.

Beşiktaş'ta bir apartmanın 4'üncü katında oturan kadın, oturduğu dairenin penceresine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden komşular kadını tutarak son anda kurtarırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi'nde saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Bir apartmanın 4'üncü katında oturan bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle dairenin penceresine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden komşular, atlamak isteyen kadını alt kattan tutarak içeri aldı. Kadın son anda kurtarılırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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