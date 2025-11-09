Haberler

Beşiktaş'ta İETT Şoförü Kalp Krizi Geçirdi

Güncelleme:
Beşiktaş'ta seyir halindeyken kalp krizi geçiren İETT otobüsünün şoförü Mehmet Cılasın hayatını kaybetti. Otobüs kaldırıma çıkarken yolcular tahliye edildi.

Beşiktaş'ta seyir halindeyken kalp krizi geçiren İETT şoförü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, bu sırada kaldırıma çıkan otobüs olay yerinden kaldırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Beşiktaş Yıldız Mahallesi Yıldız Caddesi Barbaros Bulvarı'nda meydana gelmişti. 34 HO 2429 plakalı İETT otobüsünün şoförü Mehmet Cılasın (54) seyir halindeyken kalp krizi geçirmişti. Ardından şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetiği araç kaldırıma çıkmıştı. Otobüste bulunan yolcular kısa sürede tahliye edilmişti. İETT şoförü Mehmet Cılasın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay yeri inceleme ekipleri otobüsün içinde detaylı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından otobüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Çalışmalar süresince trafiğe kapatılan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
