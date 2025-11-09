Haberler

Beşiktaş'ta İETT Şoförü Kalp Krizi Geçirdi

Beşiktaş'ta İETT Şoförü Kalp Krizi Geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ta seyir halindeyken kalp krizi geçiren İETT şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Otobüsteki yolcular tahliye edildi, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Şoför hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş'ta, seyir halindeyken kalp krizi geçiren İETT şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Otobüsteki yolcular tahliye edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İETT şoförü ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Beşiktaş Yıldız Mahallesi Yıldız Caddesi Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HO 2429 plakalı İETT otobüsünün şoförü Mehmet Çılasın, seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, kaldırıma çıktı. Otobüste bulunan yolcular kısa sürede tahliye edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İETT şoförü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda ölen ya yaralanan kimse olmazken kaldırımda bulunan bir ağaç devrildi.

"Net bir bilgi yok ama şoförün durumu ciddiymiş"

Kazaya ilişkin açıklama yapan Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Savaş, "Şoförümüz herhalde kalp krizi geçirmiş. Biz de kooperatif yönetiminde araçlar kaza geçirdiği zaman görevli arkadaşlarız. Ben de duyar duymaz geldim müdahale etmeye. Şimdi baktım şükür, yaralı kimse yok. Şoför kalp krizi geçirdiği için şoförün yanına gideceğim. Net bir bilgi yok ama şoförün durumu ciddiymiş. Şükür ki kaldırımda geçen yayalara, vatandaşlara bir şey olmamış, onun için mutluyuz. Bir hastalığı yoktu. Bizim şoförlerimiz doktor kontrollüdür, bir hastalığı olsa bizimle çalışamaz. Otobüste pek yolcu yoktu, net bir sayı yok" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
NOW'un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor

İddialı dizi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
İlkay Gündoğan'dan yeni karar

İlkay Gündoğan'dan yeni karar
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk

Süper Lig'de muhteşem maç! 3 ay sonra bir ilk yaşandı
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp

Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp
Gürsel Tekin'den bomba sözler: Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyor

Kayyum Gürsel Tekin, sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'nu ateşe attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.