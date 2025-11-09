Haberler

Beşiktaş'ta IETT Şoförü Kalp Krizi Geçirdi

Güncelleme:
Beşiktaş'ta bir IETT otobüsü, kalp krizi geçiren şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırma çıktı. Yolcular tahliye edildi, şoför hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş'ta kalp krizi geçirdiği iddia edilen İETT şoförü aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Otobüste bulunan yolcular kısa sürede tahliye edilirken şoför hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
