Beşiktaş'ta IETT Şoförü Kalp Krizi Geçirdi
Beşiktaş'ta bir IETT otobüsü, kalp krizi geçiren şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırma çıktı. Yolcular tahliye edildi, şoför hastaneye kaldırıldı.
Beşiktaş'ta kalp krizi geçirdiği iddia edilen İETT şoförü aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Otobüste bulunan yolcular kısa sürede tahliye edilirken şoför hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa