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Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangında ölenlerin yakınları hastanede bekliyor

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Beşiktaş'ta gece kulübünde yaşanan yangın faciasında ölenlerin yakınları hastanede teşhis için bekliyor.

Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübündeki çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri çevredeki hastanelerin morguna kaldırıldı. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin morgu önünde ölenlerin yakınları teşhis için beklerken, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri morg önünde güvenlik önlemi aldı. Bazı aile yakınlarının da sinir krizi geçirdi. Yaralıların kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beşiktaş Acil Durum Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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