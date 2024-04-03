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Beşiktaş'ta Gece Kulübü Yangınında 29 Kişi Hayatını Kaybetti

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Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınının ardından olay yerindeki incelemeler gün boyu devam etti. Gece kulübünün bulunduğu binadaki hasar, fotoğraf karelerine yansıdı.

Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını ile ilgili soruşturma devam ediyor. Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilen 3 Cumhuriyet Savcısı ve bakanlık müfettişleri olay yerinde gün boyu incelemelerde bulundu. 16 katlı bir binanın altındaki gece kulübüne çıkan tüm yollar polis ekipleri tarafından kapatılırken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Gece kulübünün bulunduğu binadaki hasar, fotoğraf karelerine yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beşiktaş Soruşturma Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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