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Beşiktaş'ta gece kulübü yangınında 29 kişi hayatını kaybetti

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Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınında 16 katlı bina sabah saatlerinde görüntülendi.

Yangın, öğlen saatlerinde Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan ve gece kulübü olarak işletilen 16 katlı binanın -1 ve -2'nci katında çıkmıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilmişti. Çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıktığı 16 katlı bina sabah saatlerinde görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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