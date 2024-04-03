Beşiktaş'ta gece kulübü yangınında 29 kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınında 16 katlı bina sabah saatlerinde görüntülendi.
Yangın, öğlen saatlerinde Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan ve gece kulübü olarak işletilen 16 katlı binanın -1 ve -2'nci katında çıkmıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilmişti. Çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıktığı 16 katlı bina sabah saatlerinde görüntülendi. - İSTANBUL