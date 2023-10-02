Beşiktaş'ta yazar Funda Demir'in 2 yıl önce boşandığı mali müşavir olan eski eşi Mustafa Çapar'ı ekmek bıçağıyla boğazını keserek öldürdüğü olayla ilgili emniyet ifadeleri ortaya çıktı. 3 çocuk annesi şüpheli Funda Demir emniyette verdiği ifadesinde, 'Bu bir şeref meselesi bir şey söylemek istemiyorum' diyerek susma hakkını kullanırken, oğlu M.Ç. ise olay anını anlattı.

Beşiktaş'ta eski eşini öldüren Yazar Funda Demir: 'Bu bir şeref meselesi konuşmak istemiyorum'

Beşiktaş'ta eski eşini öldüren Yazar Funda Demir: "Bu bir şeref meselesi konuşmak istemiyorum"

İSTANBUL - Beşiktaş'ta yazar Funda Demir'in 2 yıl önce boşandığı mali müşavir olan eski eşi Mustafa Çapar'ı ekmek bıçağıyla boğazını keserek öldürdüğü olayla ilgili emniyet ifadeleri ortaya çıktı. 3 çocuk annesi şüpheli Funda Demir emniyette verdiği ifadesinde, "Bu bir şeref meselesi bir şey söylemek istemiyorum" diyerek susma hakkını kullanırken, oğlu M.Ç. ise olay anını anlattı.

Beşiktaş Akat Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerce meydana gelen olayda, 8, 16 ve 19 yaşlarında 3 çocuğu 22 yıllık evli Funda Demir ve Mustafa Çapar çifti, yaklaşık iki yıl önce boşanma kararı aldı ve boşanmıştı. Olay günü akşam saatlerinde Mustafa Çapar, boşandığı eşi ve çocuklarının olduğu eve gitmişti.

Eski eşinin boğazını bıçakla kesmişti

İkili arasında çocuklar uyuduğu sırada tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Funda D. eline aldığı ekmek bıçağı ile eski eşine saldırmıştı. Boğazından yaralanan adam olay yerinde hayatını kaybetmişti. Çocuklardan birisi seslere uyanıp salona geçmek istediğinde ise annesi kapıyı kapatıp izin vermemişti.

Yazar kadın tutuklanmıştı

İhbar üzerine olay yerine giden Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri, binanın dış kapısında Funda Demir'i elindeki bıçakla birlikte gözaltına almıştı. Yaşanan olayın ardından Funda Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaşanan olayla ilgili Funda Demir ve oğlu M.Ç.'ın emniyet ifadeleri ortaya çıktı.

"Bu bir şeref meselesi"

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 çocuk annesi Funda D. ifadesinde, "Bu bir şeref meselesi konuşmak istemiyorum" diyerek susma hakkını kullandı.

"Annem kapıyı kapattı, neden kavga ettiklerini bilmiyorum"

Olay sırasında evde bulunan çocuklardan M.Ç. ise, "Annem babam ve kardeşimle evdeydik. Uyumak için odamıza geçtik salondan bağrışma sesleri geldi. Salona geçmek istedim annem kapıyı kapattı, neden kavga ettiklerini bilmiyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.