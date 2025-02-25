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Beşiktaş'ta elektrik akımına kapılan köpek sahibini ısırdı, hattaki sorun giderildi

Beşiktaş'ta elektrik akımına kapılan köpek sahibini ısırdı, hattaki sorun giderildi
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Beşiktaş'ta kaldırımdaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılan köpek, sahibini ısırdı. Olayın ardından elektrik kaçağı giderildi.

Beşiktaş'ta kaldırımdaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılan köpeğin sahibini ısırmasının ardından BEDAŞ kontrolünde bulunan olay yerindeki kaçağın giderildiği öğrenildi.
Olay, 22 Şubat Cumartesi günü öğle saatlerinde Akat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibinin yürüyüşe çıkardığı köpek, BEDAŞ kontrolündeki bölgede bulunan kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı. Akımın etkisiyle irkilen köpek sahibini ısırdı. Kadın hafif şekilde yaralanırken, kaldırımda kıvranan köpek ise araçla veterinere götürüldü. Yaşananlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Adının 'Choko' olduğu öğrenilen köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Elektrik kaçağının bulunduğu elektrik hattındaki sorun ise giderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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