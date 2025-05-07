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Beşiktaş'ta Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı: Bodyguard Yakalandı

Beşiktaş'ta Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı: Bodyguard Yakalandı
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Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında tartışmanın ardından bodyguard S.Y., Z.E. isimli şahsı silahla yaraladı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri incelendi ve şüpheli yakalandı. S.Y. 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.

Beşiktaş'ta eğlence mekanındaki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Eğlence mekanında adamı vuran bodyguard yakalandı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta eğlence mekanında tartıştığı kişiyi silahla vuran bodyguard, saldırıyı gerçekleştirdiği silahla yakalandı. Olay anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana gelmişti. İddiaya göre, eğlence mekanında taşkınlık çıkaran Z.E. ile bodyguardlık yapan S.Y. arasında tartışma çıkmış ve tarafların tartışması dışarıya taşmıştı. Büyüyen tartışmada S.Y., silahla Z.E.'ye ateş etti. Z.E, kanlar içinde yere yığılırken S.Y. ise olay yerinden kaçmıştı.

Saldırı sonucu ağır yaralan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı Z.E'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesinin ardından şüpheli tespit edildi. Eğlence mekanında bodyguard olarak çalışan S.Y. (19), Küçükçekmece ilçesindeki adresinde olayda kullandığı silah ile yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki ifadesinde, olay gecesi Z.E. isimli şahsın mekan içerisinde taşkınlık çıkardığı, şahsı uyarmak için masasına gittiğinde kendisine yumruk attığını, olayı bu sebeple gerçekleştirdiğini savundu.

Emniyette işlemleri devam eden şüphe S.Y, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yarın adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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