Beşiktaş'ta Değnekçilik Yapan Şüpheli Yakalandı

Beşiktaş'ta değnekçilik yaptığı tespit edilen bir şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Beşiktaş'ta otoparkçılık yapan şahıslara yönelik denetim gerçekleştirdi. H.İ. isimli şahıs, Vişnezade Mahallesi'nde park eden araç sürücülerinden otopark ücreti talep ettiği sırada yakalandı. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Beşiktaş'ta değnekçilik yaptığı öğrenilen 1 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik ekipleri, otoparkçılık (değnekçilik) yapan şahıslara yönelik Beşiktaş'ta denetim gerçekleştirdi.

Vişnezade Mahallesi Bayıldım Caddesi'nde park eden araç sürücülerinin yanına gelerek otopark ücreti istediği tespit edilen H.İ. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında "karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL