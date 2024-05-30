Beşiktaş'ta çıkan yangınla ilgili iddianame hazırlandı

Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 9 şüphelinin ayrı ayrı 22,5'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan tarihinde 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapımı sırasında yangın çıkmış, çıkan yangında 2'si yabancı uyruklu 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı.

22,5'ar yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, 7'si tutuklu 9 şüphelinin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 8'er aydan 22,5'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği 33.Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL