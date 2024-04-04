Beşiktaş'ta çıkan yangında hayatını kaybeden Binali Çayır, Erzincan'da toprağa verildi

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan eğlence mekanında tadilat esnasında çıkan yangında hayatını kaybeden Binali Çayır, memleketi Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı.

Beşiktaş'ta bulunan eğlence mekanında tadilat esnasında çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden Binali Çayır (26) için bugün Erzincan'ın Çağlayan Beldesi Mertekli Mahallesi'nde bulunan cem evinde cenaze tören düzenlendi. Cenazeye çok sayıda vatandaş ve İstanbul'dan gelen akrabaları katıldı. Binali Çayır'ın babası Mehmet ve annesi Yadigar Çayır tabuta sarılıp ağladı. Alınan helalliğin ardından Çayır'ın cenazesi köy mezarlığına defnedildi.

Binali Çayır'ın yangının meydana geldiği gece kulübünde barmen olarak çalıştığı ve bekar olduğu öğrenildi. - ERZİNCAN