Beşiktaş'ta çıkan yangın sonucu 29 kişi hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin şüphelilerden Ercan E.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinin ardından serbest bırakılan şüphelinin, "Bir anda alevler çıktığını gördük, bu sırada 'yangın çıktı' şeklinde bağrışmalar oldu. Yangın tüpü mandalına basmama rağmen çalışmadı. Göz gözü görmüyordu. Koşarak kendimi dışarıya attım" dediği öğrenildi.

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan tarihinde 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapımı sırasında yangın çıkmış, çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde şüphelilerden Ercan E.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

"Kaos ortamı oluşmaya, insanlar bağırmaya başladı"

Şüpheli ifadesinde 15 yıldır mobilya ustası olarak bir şirkette çalıştığını ve şirket sahibi Ramazan Alpan'ın da yangında vefat ettiğini belirterek, "Tanımadığım, kaynak işi yapan kişinin çalışmış olduğu yerde bir anda alevler çıktığını gördük, bu sırada 'yangın çıktı' şeklinde bağrışmalar oldu. Efe D. yangın tüpü ile oraya doğru gidiyordu. Yaşı küçük olduğundan zarar görmemesi için Efe'nin elinden yangın tüpünü aldım. Ona ve yanındakilere 'buradan uzaklaşın' dedim. Yangın tüpünü ateşin üzerine sıkarak ateşi söndürdüm. Yangın tüpü bittikten sonra tanımadığını birisi bana başka bir yangın tüpü verdi. Fakat bu yangın tüpü mandalına basmama rağmen çalışmadı. Bu sırada yangın bitme noktasına geldiği için insanlar kaçmayı bıraktı. Dumanlar çok şiddetliydi, elektrikler kesildi, kaos ortamı oluşmaya, insanlar bağırmaya başladı" dediği öğrenildi.

"İçerisi karanlık oldu, göz gözü görmüyordu. Kendi çabamla koşarak tuvaletlere doğru gittim"

Şüphelinin ifadesinin devamında ise, "İçerisi karanlık oldu, göz gözü görmüyordu. Kendi çabamla koşarak tuvaletlere doğru gittim, fazla dumanın olmadığın bir koridora girdim. Yoğun şekilde duman gelmeye başladı, ayakta durduğum için dumanın beni daha fazla etkilediğini anlayınca yere yatarak sürünmeye başladım. Koridordan sürünerek geçip vestiyer bölümünden koşarak kendimi dışarıya attım. Dışarıya çıktığımda arkadaşlarımı aradım. İçeride kaldıklarını anlayınca itfaiyenin yanına gittim. İçeride kalanların yerlerini bildiğimi söyledim. İtfaiye bana korunaklı kıyafet giydirdi ve onların eşliğinde içeriye girdik. Ben tek tek çalışanların yerlerini gösterdim. Yerlerini gösterdikten sonra beni dışarıya çıkardılar. İçeride bulunan çalışanların çıkarılıp hastaneye götürüldüklerini gördüm. Ardından ben de durumlarını merak ettiğim için hastaneye peşlerinden gittim. Hastaneye gidince vefat ettiklerini öğrendim. Hastanede zehirlendiğim için tedavim yapıldı. Taburcu olarak ifade vermek üzere geldim" ifadelerini kullandığı öğrenildi. - İSTANBUL