Beşiktaş'ta çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş'ın Bebek Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. E.G. ve M.D. isimli kişiler bıçakla yaralandı ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Ölen iki kişinin sahilde bir teknede çalıştıkları belirlendi.
Beşiktaş'ta çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bebek Mahallesi'nde dün gece saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.G. ve M.D. bıçakla yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
E.G. ve M.D. sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olayla ilgili H.E.A. (17), B.K. (17), M.O.B. (18), G.Ö. (18), H.G.A. (18) ile B.E.L'yi (17) gözaltına aldı.
Hayatını kaybeden iki kişinin sahilde bir teknede çalıştıkları öğrenildi.