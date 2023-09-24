Beşiktaş'ta çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın Bebek Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. E.G. ve M.D. isimli kişiler bıçakla yaralandı ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Ölen iki kişinin sahilde bir teknede çalıştıkları belirlendi.