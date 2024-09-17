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Beşiktaş'ta Bir Otomobil Kaza Yaptı: 3 Yaralı

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İstanbul Beşiktaş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla önce kaldırıma çarptı, ardından bir bankanın merdiven boşluğuna uçtu. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla önce kaldırıma çarptı, ardından da bir bankanın merdiven boşluğuna uçtu. Kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul Beşiktaş Büyükdere Caddesi 4. Levent mevkisinde saat 23.45 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FLP 848 plakalı araç Maslak istikametine doğru giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolünü kaybeden araç önce kaldırıma çarptı, daha sonra bir bankanın merdiven boşluğuna uçtu ve dik şekilde kaldı. Kazada biri ağır olmak üzere araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Otomobilin çarptığı bankanın duvarlarında ve camlarda hasar meydana geldi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde emniyet şeridi ile güvenlik tedbirleri alırken, sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahaleyi gerçekleştirmelerinin ardından en yakınlardaki çevre hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekipleri kaza yaptığı yere saplanan aracın çıkarılması için müdahalelerde bulundu. Kazaya karışan araç bulunduğu yerden kaldırılarak çekiciye alındı. Yaşanan kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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