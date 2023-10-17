Beşiktaş'ta bir gencin tartıştığı kişiler tarafından yumruklanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
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Bebek Mahallesi Nispetiye Caddesi'ndeki lokantada çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gencin darbedildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Beşiktaş'ta bir gencin tartıştığı kişiler tarafından yumruklanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bebek Mahallesi Nispetiye Caddesi'ndeki lokantaya giren Ersin A. ile bir grup arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı. Caddeye taşınan tartışma kavgaya dönüştü.
Gruptakiler, Ersin A'yı darbettikten sonra olay yerinden ayrıldı. Kavganın ardından darp raporu alan Ersin A, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Polis, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa