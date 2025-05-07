Beşiktaş'ta Aynı Gece İkinci Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Beşiktaş'ta aynı gece ikinci silahlı saldırı: 1 yaralı

Eğlence mekanında başlayan tartışma silahlı kavgayla sonuçlandı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta eğlence mekanında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişi kalçasından vurularak yaralanırken kimliği henüz bilinmeyen şüpheliyi yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eğlence mekanında iki taraf arasında başlayan tartışma dışarıya taşınca silahlı kavgaya dönüştü. 5 el ateş edilen kavgada bir kişi kalçasından vurularak yaralandı. Ateş eden ve henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eğlence mekanı boşaltılırken polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak olay yeri inceleme çalışması yaptı. Ayrıca polis ekipleri kaçan şüpheli için geniş kapsamlı arama çalışması başlattı.

Aynı yerde ikinci kez silahlar konuştu

Gece saatlerinde meydana gelen ve kalçasından vurulan bir kişinin yaralandığı olaydan önce yine Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde akşam saatlerinde de bir kişi silahlı saldırıya uğramış, 4 kez ateş edilen şahıs bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.