Beşiktaş'ta Asker Uğurlama Konvoyu Trafiği Kapattı

Beşiktaş'ta bir grup, asker uğurlama konvoyu yaparak caddeyi trafiğe kapattı. Grup, askere gidecek olan arkadaşlarını havaya atarak eğlendi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'ta, asker uğurlama konvoyu yapan bir grup, otomobil ve motosikletleriyle caddeyi bir süre trafiğe kapattı. Araçlarından inen grubun askere gidecek olan arkaşlarını havaya atarak eğlendiği anlar, trafikte ilerlemeye çalışan bir otobüsün yolcusu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Asker uğurlama konvoyu yapan bir grup, otomobil ve motosikletlerle caddeyi trafiğe kapattı. Araçlarından inerek yolun ortasında askere gidecek olan arkadaşlarını havaya atan grup, bir süre sonra araçlarına binerek kornalar eşliğinde ilerledi. O anlar trafikte ilerlemeye çalışan otobüsün yolcusu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, asker konvoyu yapan grubun yolu kapattığı ve otomobillerin camından sarkarak eğlenenler görülüyor.