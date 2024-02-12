Beşiktaş'ta ahşap bir binada yangın çıktı.

Beşiktaş Ortaköy'de bulunan ahşap binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. - İSTANBUL