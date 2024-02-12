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Beşiktaş'ta Ahşap Bir Binada Yangın Çıktı

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Beşiktaş Ortaköy'de bulunan ahşap binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Beşiktaş'ta ahşap bir binada yangın çıktı.

Beşiktaş Ortaköy'de bulunan ahşap binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beşiktaş İtfaiye İtfaiye İstanbul 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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