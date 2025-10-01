Haberler

Beşiktaş'ta Ahşap Binada Yangın: Bina Çöktü

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir ahşap binada çıkan yangın büyük can ve mal kaybına yol açtı. Yangın nedeniyle bina tamamen yanarak çöktü, yan binaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, 4 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere teslim olan bina yanarak çöktü. Alevler yan binaya da sıçrarken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Ekiplerin söndürme çalışmaları ve çöken bina havadan görüntülenirken, yangın esnasında binanın çöktüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Beşiktaş ilçesinin Arnavutköy Mahallesi Dubaracı Sokak üzerindeki 4 katlı ahşap binada meydana geldi. Yaşlı bir kadının yalnız yaşadığı evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden vatandaşlar kadını, alevlere teslim olan evden kendi imkanlarıyla çıkardı. Büyüyen yangın, yan tarafta bulunan diğer ahşap binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sokak üzerinde vatandaşların araçlarını yanlış park etmesi nedeniyle itfaiye yangına ulaşmakta zorlandı. Alevlerin yükseldiği bina tamamen kül oldu ve ardından çöktü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken, söndürme çalışmalarıyla çöken bina havadan görüntülendi. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan, kül olan ahşap binanın çöktüğü anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
