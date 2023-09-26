Beşiktaş'ta 2 kişi bıçaklanarak öldürüldü, 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Beşiktaş'ta 2 kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 2'si kadın 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 23 Eylül'de Bebek Mahallesi'nde Engin Göregen ile Mazlum Doğan'ın öldürülmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede, 2'si kadın 6 kişilik grubun olay günü eğlenmek için Beşiktaş'a giderek alkol aldıkları, Bebek sahilinde yürüdükleri sırada maktuller Göregen ve Doğan ile tartışmaya başladıkları anlaşıldı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından bıçakla yaralanan Göregen ve Doğan'ın kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybettiği, karşı gruptaki 6 şüphelinin taksiye binip olay yerinden uzaklaştığı ortaya çıktı.

Çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntülerin incelenmesiyle kimlikleri tespit edilen şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Olayın, maktullerden birinin telefonda konuştuğu kişiyle tartıştığı sırada küfürlü ifadeler kullanması ve 6 kişilik gruptakilerin küfrün kendilerine edildiğini zannetmesi üzerine yaşandığı ortaya çıktı.

Şüphelilerden H.E.A. (17), B.K. (17) ve B.E.L. (17) Çocuk Şube Müdürlüğünden, M.O.B. (18), G.Ö. (18) ve H.G.A. (18) ise Asayiş Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi.