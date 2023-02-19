Beşiktaş Stadı'nın karşısında şüpheli çanta paniği Beşiktaş Stadı'nın karşısına bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu.

Beşiktaş Stadı'nın karşısında şüpheli çanta paniği

İSTANBUL - Beşiktaş Stadı'nın karşısına bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde patlatan çantadan kıyafet çıktı.

Olay, Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Kadırgalar Caddesi'nde Beşiktaş Stadı'nın karşısında saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun ortasına bırakılan şüpheli çantayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Trafik polisleri yolu araç trafiğine kapatırken asayiş ekipleri olay yeri çevresini emniyet şeridi ile kapattı.

Şüpheli çantadan kıyafet çıktı

Polis ekipleri, şüpheli çanta için alarma geçti. Asayiş ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken özel kıyafetli bomba imha uzmanı şüpheli çantayı fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Patlatılan şüpheli çanta içerisinden kıyafet çıktı. Ardından yol yeniden trafiğe açıldı.