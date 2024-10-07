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Berlin'de Filistin Destek Gösterisine Polis Müdahalesi

Berlin'de Filistin Destek Gösterisine Polis Müdahalesi
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Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail saldırılarının birinci yıldönümünde düzenlenen Filistin'e destek gösterisine polis müdahale etti. Yaklaşık 1500 kişi, İsrail saldırılarının sona ermesini talep etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail saldırılarının birinci yıldönümünde Filistin'e destek gösterisine polis müdahale etti.

İsrail saldırılarının birinci yıldönümünde Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Kreuzberg'teki Südstern Metrosu'nda toplanan yaklaşık bin 500 gösterici, İsrail saldırılarının bir an önce sonlandırılmasını talep etti. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "İsrail terör devleti", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı. Yasaklı slogan atılmaması ve pankartlar taşınmaması konusunda uyarıda bulunan polis, göstericilere müdahalede bulundu. Aralıklarla gösterinin sona erdirilmesi çağrısında bulunan polis, gösterinin sonlandırılmaması nedeniyle göstericilere müdahale etti. Polis, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları Orta Doğu Filistin Politika 3-sayfa Almanya İsrail berlin Dünya Polis

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